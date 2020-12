PS5 in vendita oggi anche da Monclick con consegna entro il 18 dicembre

All'elenco dei rivenditori con nuove scorte di PS5 si aggiunge anche Monclick, il sito di eCommerce ha avvisato i clienti che da questa mattina saranno disponibili console PlayStation 5 e PS5 Digital con consegna garantita entro il 18 dicembre.

"Dalla mattina di giovedì 3 dicembre sarà disponibile per la prenotazione una quantità limitata di Playstation 5. La consegna avverrà entro il 18 dicembre. Il pagamento sarà possibile soltanto con carte di credito oppure Paypal. Il limite di acquisto è di 1 solo pezzo per cliente. L’offerta è riservata soltanto ai clienti finali. La prenotazione sarà possibile solo tramite questa pagina, quando compariranno i pulsanti “Prenota ora” sotto le due versioni di PlayStation 5."

Tenete d'occhio la pagina PS5 sul sito di Monclick (link non tracciato), nel momento in cui scriviamo il pulsante Prenota Ora non è comparso ma non sappiamo se le console siano già terminate o se ancora non siano state messe in vendite, fateci sapere la vostra esperienza nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.

PS5 è disponibile anche da Euronics ma la coda di acquisto è lunghissima e in mattinata ha toccato e superato quota 100.000 persone in attesa per provare ad acquistare la nuova console Sony.