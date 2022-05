PS5 in vendita oggi pomeriggio da GameStop, come acquistarla

Ci siamo! Come ogni mercoledì durante l'appuntamento con GameStop TV, la celebre catena metterà a disposizione dei clienti nuove scorte di PlayStation 5 da acquistare online fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

GameStop invita a seguire la trasmissione per saperne di più "sintonizzati in live su GS TV questo mercoledì dalle 16, durante la puntata vi mostreremo come acquistare PS5 (Standard Edition) in versione bundle."

Appuntamento quindi sul canale Twitch di GameStop a partire dalle 16:00, durante la puntata i conduttori dello show sveleranno i dettagli sul nuovo bundle PlayStation 5 Standard Edition disponibile per l'acquisto durante la trasmissione o al più tardi immediatamente al termine della stessa.

PlayStation 5 viene proposta in bundle con giochi, accessori e altri prodotti da acquistare insieme alla console, al momento il contenuto del pacchetto non è stato comunicato, generalmente i bundle di GameStop Italia includono giochi, film in Blu-Ray, accessori (grip, controller o telecomando Media, oppure le cuffie), Funko Pop! e/o altri gadget. Il modello in vendita è la Standard Edition con lettore ottico.

Infine, icordatevi che l'acquisto online è riservato ai soli possessori di tessera GSZ+ Level 3 o Epic, tenete dunque a portata di mano i dati della vostra iscrizione al programma fedeltà di GameStop e i dati di pagamento finalizzare l'acquisto nel minor tempo possibile.