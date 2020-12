PS5 in vendita oggi da Unieuro, ecco i link per acquistare la console

Questa mattina Unieuro metterà in vendita nuove PS5, la catena non ha fornito indicazioni precise sull'orario limitandosi a parlare di nuove console disponibili nel corso della mattinata. Ecco i link da tenere d'occhio per verificare la presenza del riassortimento.

Sul sito di Unieuro risultano online le pagine di PS5 a 499.99 euro e PS5 Digital a 399.99 euro, al momento l'unica cosa che è possibile fare è cliccare su Notifica Disponibilità per ricevere una email non appena il prodotto sarà disponibile, purtroppo non è ancora possibile effettuare l'acquisto e portare a termine l'ordine.

Vi consigliamo di salvare i due link qui sopra tra i preferiti del vostro browser e di tornare a controllare con regolarità durante la mattinata, purtroppo come risaputo è necessario essere velocissimi perchè le nuove scorte potrebbero andare completamente sold-out nel giro di pochissimi minuti.

Non sappiamo se Unieuro adotterà un sistema di coda simile a quello di Euronics, che nella mattinata del 3 dicembre ha visto oltre 100.000 persone in file per provare ad entrare sul sito e acquistare una PlayStation 5. Tenete a portata di mano la vostra carta di credito e in generale tutto quello che può servire per portare a termine la procedura nel minor tempo possibile.