PS5 in vendita a prezzi folli, non cadete in tentazione e fate attenzione alle truffe

Come purtroppo era prevedibile, i mercatini online, i social network e i siti di aste si sono rapidamente riempiti di annunci di vendita di PlayStation 5 e PS5 Digital Edition a poche ore dal lancio ufficiale in Europa. Attualmente le console sono sold-out presso i retailer tradizionali ma il mercato di seconda mano pullula di annunci.

Molte persone stanno cercando di rivendere PS5 a prezzi estremamente maggiorati, alcuni annunci riportano anche prezzi superiori ai 3.000 euro mentre altri mostrano il prezzo di listino e spese di spedizione di oltre 1.000 euro e ovviamente c'è anche chi ne approfitta ulteriormente cercando di vendere un bene che in realtà non possiede, dunque evitare di ricaricare carte PostePay o in generale di pagare persone sconosciute prima di esservi accertati di persona (lo sappiamo, è difficile in questo momento, con la circolazione fortemente limitata) dell'esistenza del bene da comprare.

Vi invitiamo in ogni caso a non cadere in tentazione, non ha alcun senso acquistare una PlayStation 5 a migliaia di euro quando nel giro di poche settimane (al più tardi a inizio 2021) le console torneranno disponibili a quel punto si spera non solo online ma anche sugli scaffali dei negozi di tutto il mondo.