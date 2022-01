PS5 in vendita ora sul sito di GameStop, pochi pezzi disponibili

Come promesso, GameStop ha avviato una nuova vendita di PS5, nel momento in cui scriviamo la console è disponibile sul sito del rivenditore, pronta per essere acquistata solo ed esclusivamente online.

Collegatevi al sito GameStop.it per comprare la PS5, al termine della coda verrete reindirizzati alla pagina del prodotto e potrete completare il vostro acquisto, cercate di essere veloci altrimenti potreste non riuscire a comprare la console, il sold-out in genere viene registrato nel giro di pochissimi minuti e GameStop fa sapere di avere quantità limitate disponibili.



Ricordatevi che per poter effettuare gli acquisti sul sito di GameStop dovrete essere registrati al programma fedeltà GS+, l'acquisto online sull'eCommerce è infatti riservato agli iscritti. Al momento non sappiamo quando verranno resi disponibili ulteriori drop, questa è quindi una delle prime occasioni dell'anno per provare ad acquistare la PlayStation 5. Tenete a portata di mano i dati di login e della carta di credito così da poter effettuare rapidamente il pagamento sul sito.



GameStop generalmente propone drop piuttosto frequenti, generalmente su base settimanale o quindicinale a seconda delle disponibilità del momento, tenete d'occhio i profili social dell'azienda per restare aggiornati sulle nuove scorte e sui lanci programmati, anche se in alcuni casi i drop potrebbero avvenire anche a sorpresa.