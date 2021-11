PS5 in vendita da Walmart ma solo per gli abbonati da 100 dollari l'anno

PS5 è disponibile negli Stati Uniti da Walmart ma la decisione del rivenditore di limitarne l'acquisto ai membri Walmart+ sta generando polemiche. Walmart+ è una sottoscrizione mensile (12.95 dollar o annuale (98 dollari) che garantisce vari benefit tra cui l'accesso anticipato alle offerte Black Friday, spedizione gratis e offerte esclusive.

Si tratta di una strategia commerciale come detto poco amata ma replicata anche da altri colossi americani come BestBuy che vende PS5 solamente agli abbonati Totaltech, sottoscrizione premium da 200 dollari l'anno. La scorsa settimana Walmart ha venduto nuovi stock di PS5 e Xbox Series X a tutti i clienti senza alcuna restrizione mentre dal weekend la vendita è aperta solamente agli abbonati Walmart Plus.

I due colossi del retail vogliono così aumentare il numero di abbonati facendo leva su un prodotto molto richiesto e al tempo stesso tutelarsi evitando che bagarini e scalper acquistino liberamente la console, mettendo una sorta di costo d'ingresso pensato per scoraggiare i furbetti.

Nel frattempo vi segnaliamo che il negozio di Sony PlayStation Direct è arrivato in Europa, per ora solo in Germania, presto in Gran Bretagna e si spera anche altri paesi europei come l'Italia, in questo modo acquistare una PS5 dovrebbe essere più semplice e immediato.