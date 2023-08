PS5: le vendite aumentano in UK con il taglio di prezzo, ma a Sony non basta

Il recente taglio di prezzo di PlayStation 5 ha fatto schizzare le vendite della console in Gran Bretagna. La scorsa settimana è stata la migliore in assoluto per PS5 in UK, eppure sembra che a Sony non basti.

Il taglio di prezzo di PS5 è iniziato due settimane fa e ha avuto un impatto immediato, con le vendite della console che sono aumentate del 75% nella prima settimana. Le cifre continuano a salire, con le unità vendute in aumento del 59% (le entrate sono aumentate del 51%). La SKU di PS5 standard è ora aumentata del 511% rispetto alla settimana antecedente all'inizio della promozione. L'ammiraglia di Sony rappresenta in questo momento il 47% di tutte le console domestiche vendute quest'anno in UK (nello stesso periodo dello scorso anno copriva il 31% del mercato).

Nonostante la crescita, PlayStation ha rivelato che le prestazioni nel Regno Unito sono state inferiori alle attese. In occasione della discussione dell'ultimo report finanziario, il COO di Sony Hiroki Totoki ha però dichiarato che l'operazione promozionale si sta rivelando promettente e che i risultati dovrebbero ulteriormente migliorare a partire dall'uscita di Marvel's Spider-Man 2.

"Le vendite hardware PS5 sono state di 3,3 milioni di unità [per il primo trimestre], un aumento significativo del 38% su base annua", afferma Totoki. "Ma a causa della promozione iniziata a luglio, stiamo assistendo a un incremento delle vendite. Abbiamo posizionato la penetrazione accelerata dell'hardware PS5 come una delle massime priorità in questo anno fiscale e cercheremo di lavorare costantemente per implementare le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi di vendita. Verso la fine dell'anno solare, il titolo first party Marvel Spider-Man 2 e i principali titoli di terze parti sono programmati per essere pubblicati. Ci aspettiamo che l'intero settore videoludico e la piattaforma PlayStation ne gioveranno".

Sony si aspetta di vendere 25 milioni di PS5 entro marzo 2024.