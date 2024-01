PS5: le vendite calano nel Regno Unito, ma è ancora la console più venduta

Nel corso delle ultime ore sono emersi i più recenti dati di vendita di PlayStation 5 relativi al territorio inglese, i quali evidenziano una battuta d'arresto.

Gamesindustry.biz ha infatti riportato alcune informazioni riguardanti le classifiche di vendita dello scorso dicembre 2023 nel Regno Unito di GfK, ossia l'importante istituto di ricerca tedesco che è noto in tutto il mondo. Stando a quanto emerso dai numeri di GfK, durante lo scorso mese è stato registrato un calo del 19% delle vendite di PlayStation 5 in UK rispetto a novembre 2023. Ciononostante, la console di ultima generazione targata Sony continua a dominare il mercato e, pur con questa flessione delle vendite, occupa ancora il primo posto nella classifica hardware. Al secondo posto troviamo Nintendo Switch, che ha invece subito un'impennata del 39% rispetto al mese precedente, proprio come Xbox Series X|S con un 6%.

In attesa di scoprire come andranno le vendite di tutte e tre le console, vi ricordiamo che giusto qualche giorno fa vi abbiamo parlato delle previsioni di vendita di PlayStation 5 nel 2024 di Toyo Securities, società nipponica per la quale Sony non riuscirà a raggiungere i risultati sperati entro la fine dell'anno in corso.