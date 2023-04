PS5, vendite dei giochi in calo ma incassi in crescita: colpa dell'aumento dei prezzi?

I risultati finanziari snocciolati da Sony questa settimana hanno dipinto una quadro estremamente interessante da analizzare: a fronte di un cospicuo aumento degli introiti, si è tuttavia registrato una cospicua diminuzione delle vendite dei videogiochi. A cosa è dovuto?

Nel corso dell'ultimo incontro con gli azionisti Sony ha svelato i risultati finanziari relativi all'Anno Fiscale 2022 (FY 2022), che corrisponde al periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 31 marzo 2023. Nel corso del lasso temporale preso in esame, nel suo complesso la divisione PlayStation ha registrato gli introiti più cospicui della sua storia, pari a 27 miliardi di dollari. Nello specifico, le vendite di PlayStation 4 e PS5 hanno portato 8,2 miliardi nelle casse di Sony, con la console next-gen che ha finalmente ingranato dopo la carenza di scorte dell'epoca pandemica, mentre i videogiochi fisici e digitali hanno incassato 6,3 miliardi, quest'ultimo un dato in aumento rispetto al FY 21. Il numero tiene conto solo delle copie fisiche e digitali vendute, e non degli introiti generati da add-on e microtransazioni.

Nonostante i guadagni derivanti dalla vendita di videogiochi fisici e digitali siano aumentati, lo stesso non può tuttavia dirsi del numero di copie, che invece è nettamente diminuito. Nel FY 22 sono infatti stati venduti 264,2 milioni di videogiochi, ben 39 milioni in meno rispetto al FY 21. Il calo più cospicuo ha interessato i giochi third-party, che nel complesso hanno venduto 38,6 milioni di unità in meno, mentre i first-party hanno subito un calo di sole 400 mila unità.

Secondo TweakTown, questa peculiare situazione - nella quale gli introiti sono aumentati nonostante la diminuzione delle copie vendute - potrebbe essere figlia dell'aumento dei prezzi dei videogiochi che è venuto a instaurarsi con l'avvento di PlayStation 5. Negli Stati Uniti d'America il prezzo consigliato è salito da 59,99 dollari a 69,99 dollari, mentre dalle nostre parti da 69,99 euro a 79,99 euro. Gli utenti stanno evidentemente acquistando meno giochi rispetto al passato, tuttavia spendendo di più rispetto a prima stanno continuando a generare incassi sostanziosi nelle casse di Sony.

Il caso di Call of Duty Modern Warfare 2, secondo TweakTown, sarebbe emblematico. Nel terzo trimestre del FY 22 l'FPS di Activision ha incassato la bellezza di 1 miliardo di dollari in soli 10 giorni, tuttavia questo numero impressionante non ha spinto le vendite dei third party sulle console PlayStation, le quali hanno invece registrato un calo di ben 15,7 milioni di unità rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. Modern Warfare 2, ricordiamo, è uno dei giochi ad aver subito l'aumento del prezzo consigliato a 69,99 dollari/79,99 euro. Questo contribuirebbe a spiegare perché gli incassi sono aumentati a fronte di una diminuzione delle unità vendute.