PS5: vendite da record nel Regno Unito, superato il lancio di PS4

Dopo aver appreso dell'ottimo lancio di PlayStation 5 in territorio spagnolo, emergono anche i dati di vendita della console di nuova generazione Sony nel Regno Unito, i quali evidenziano ancora una volta quanto la macchina sia desiderata dai videogiocatori di tutto il mondo.

Stando infatti alle ultime dichiarazioni di VideoGamesChronicle, che sostiene di aver ricevuto queste informazioni da fonti affidabili, PlayStation 5 avrebbe superato il record per quello che riguarda le vendite al day one di una nuova console, detenuto fino a pochi giorni fa da PS4 con le sue 250.000 unità vendute nelle 48 ore successive al lancio. Sembra inoltre che circa due console su tre di quelle vendute siano Standard Edition, ovvero quelle dotate di lettore ottico per il supporto fisico. Purtroppo non sono stati diffusi numeri specifici per quello che riguarda il numero di unità vendute, ma sappiamo che Xbox Series X e Xbox Series S hanno venuto circa 150.000 pezzi al lancio in UK.

In entrambi i casi, però, va precisato che si tratta di numeri castrati: il numero di scorte disponibili è davvero scarso e nel caso in cui ci fossero state molte più console sugli scaffali dei negozi fisici e online avremmo potuto avere numeri molto diversi. Vi ricordiamo infatti che sia Sony che Microsoft prevedono una situazione simile a quella attuale fino ai primi mesi del 2021, dopo i quali si dovrebbe faticare meno a reperire una macchina nei negozi.