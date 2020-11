PS5 venduta a 1.300 euro da un influencer? James Taylor nega tutto

Nei giorni scorsi vi abbiamo riportato l'assurda vicenda dell'influencer che ha rivenduto a prezzi folli la PS5 inviatagli da Sony. Ebbene, il ragazzo che si è reso protagonista di questo increscioso fatto, James Taylor, ha deciso di riaffacciarsi sui social per negare tutto.

Con una superficialità disarmante, Taylor ha così deciso di ritrattare quanto asserito in precedenza, presumibilmente dopo essere stato bersagliato dalle critiche dei videogiocatori costretti ad una lunga attesa per poter ricevere la propria console in questa delicata fase con PS5 introvabile nei negozi.

L'influencer e membro del reality show Made in Chelsea ha così deciso di contattare la redazione di Metro.co.uk per fornire una giustificazione e spiegare l'accaduto: "Alla luce dell'attuale, caotica situazione del 'mercato degli influencer', volevo semplicemente mostrare quanto si può essere fuorvianti nel compiere simili azioni e l'ho voluto provare a mie spese. Riassumendo il tutto, confermo che Sony non mi ha regalato nessuna PS5. Siete arrabbiati? Ho solo 43,9 mila follower, Sony non sa nemmeno chi sono".

Sempre dalle colonne di Metro, Taylor racconta che "la PlayStation 5 mostrata in quelle Stories di Instagram era la console di un mio amico, non era la mia e di certo non l'ho rivenduta per scopi di lucro. Al momento ho una PlayStation 4 e ne sono molto soddisfatto. La quantita di trolling che ho ricevuto di recente è piuttosto esilarante perchè le persone con cui ho avuto la sfortuna di messaggiare sono dei visionari creduloni, è gente che pensa che tutto ciò che vedono sui social media sia la realtà".