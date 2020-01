PS5 venduta a un prezzo inferiore rispetto a Xbox Series X,stando al leak sulle specifiche

Nel riassumere le ultime indiscrezioni sulle specifiche di Xbox Series X e PS5, la redazione di TweakTown ha provato a ipotizzare i margini entro i quali sia Sony che Microsoft potranno muoversi per fissare il prezzo di lancio delle rispettive console nextgen destinate ad approdare sul mercato per Natale 2020.

In base ai nuovi rumor trapelati online, le specifiche hardware di PlayStation 5 dovrebbero comprendere una CPU Zen 2 da 12 core a 3,5GHz, 16GB di memoria RAM GDDR6 e una GPU Navi con 36 unità computazionali da 2GHz, oltre a un SSD iperveloce NVMe. I 9,2 TeraFLOPS di potenza erogata da PS5, sempre dal punto di vista squisitamente teorico, dovrebbero distanziarla dai circa 12 teraFLOPS di Xbox Series X: l'ipotetico vantaggio prestazionale di Microsoft, però, potrebbe essere "pagato" in termini produttivi da una maggiore spesa nel reperimento dei componenti necessari per assemblare la console. Così facendo, la casa di Redmond potrebbe essere obbligata a fissare un prezzo di lancio superiore rispetto alla concorrenza.

Con queste premesse, i ragazzi di TweakTown concludono che il prezzo più probabile di PS5 possa essere di 400 euro/dollari, mentre quello di Xbox Series X potrebbe attestarsi sui 500 euro/dollari. A prescindere dalla veridicità di questi leak sulle specifiche delle console nextgen, tali considerazioni non tengono conto delle inevitabili fluttuazioni di mercato a cui assisteremo nel corso del 2020, specie per quanto concerne le tempistiche di produzione e i costi per l'approvvigionamento dei chip e delle memorie che saranno equipaggiati da XSX e PS5.

Tra gli altri fattori di incertezza relativi al prezzo di Xbox Series X e PS5, citiamo poi le offerte dei bundle natalizi e, soprattutto, il rumoreggiato lancio di versioni "economiche" delle piattaforme, soprattutto per quanto concerne Microsoft con i leak su Xbox Scarlett dei modelli Anaconda e Lockhart.