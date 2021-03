PS5 venduta per comprare giochi N64: la scelta di un padre giocatore!

Tra gradi AAA e indie in arrivo su PlayStation 5, il catalogo proposto dall'ultimo hardware di casa Sony è destinato ad ampliarsi nel corso dei prossimi mesi.

Sembra tuttavia che la proposta assemblata dal grande colosso nipponico non sia stata sufficiente a convincere un appassionato nostalgico, che ha deciso di vendere la propria PlayStation 5 Digital Edition per ampliare la propria collezione di...giochi per Nintendo 64! Un racconto bizzarro, che il protagonista ha raccontato con simpatia tra le pagine del noto forum Resetera.

Dopo aver messo casualmente le mani su di un vecchio televisore, il giocatore navigato si è lasciato catturare dai ricordi dell'infanzia, decidendo di riesumare il proprio Nintendo 64 e relativi giochi di gioventù. Catturato dal fascino della console targata 1996, l'uomo ha preso una decisione drastica: rivendere la PS5 e investire il ricavato nel retro-gaming, acquistando ulteriori titoli per l'hardware degli anni Novanta. Come potete verificare dalle immagini in calce a questa news, la collezione si è ampliata e al momento il giocatore la sta progressivamente facendo scoprire ai figli, con i quali si diletta a partite a Super Mario 64.



Ad ogni modo, prima di rivendere la console, l'utente attivo su Resetera come "Traxus" si è dedicato alla line-up di lancio di PlayStation 5, che ha intenzione di acquistare nuovamente quando saranno disponibili God of War 2 e Horizon: Forbidden Lands.