PS5 ha venduto il 52% in più rispetto a Xbox Series X/S: i dati di Ampere Analysis

Come procedono le vendite di PlayStation 5 e Xbox Series X/S? Quale delle due è attualmente in testa e quanto è netto il distacco tra le piattaforme next-gen? A rispondere a queste domande è Ampere Analysis che rivela dati aggiornati sui risultati commerciali registrati dalle piattaforme Sony e Microsoft.

Stando a quanto rivelato dai dati del portale, aggiornati a giugno 2022 e che tengono conto dei risultati registrati sin dal lancio avvenuto a novembre 2020 per entrambe le console, attualmente PS5 ha venduto oltre 21 milioni di unità a livello globale, laddove Xbox Series X/S si ferma per il momento a 13,8 milioni di piattaforme.

Di conseguenza, il sistema Sony ha venduto all'incirca il 52% in più rispetto alla controparte Microsoft, che comunque si mantiene anch'essa regolare nelle vendite nonostante le ormai ben note problematiche in termini di reperibilità. Ampere Analysis non specifica tuttavia le differenze di vendite tra PS5 Standard e Digital, così come tra Xbox Series X ed S, prendendo in analisi soltanto la cifre complessive.

Attualmente dunque il mercato next-gen vede Sony in vantaggio, sebbene l'aumento di prezzo di PlayStation 5 ha fatto discutere anche sul possibile impatto che il rincaro potrebbe avere sui risultati commerciali della console. In merito si è espressa sempre la stessa Ampere Analysis precisando che l'aumento di prezzo avrà un impatto minimo sulle vendite di PS5, per via soprattutto dell'elevata domanda dei consumatori.