PS5 ha venduto 2,5 milioni di unità in più di Xbox Series X nel 2022, secondo le stime

Jim Ryan di Sony ha annunciato che PlayStation 5 ha superato le 30 milioni di unità distribuite, con dicembre che si è affermato come il miglior mese di sempre per la console. La situazione sembra migliorare in maniera costante e il periodo della crisi produttiva sembra volgere lentamente al termine.

VGChartz prova a fornire un quadro più completo dell'andamento di PlayStation 5, facendo un confronto con le performance sul mercato di Xbox Series X. Secondo le stime (che quindi non interpretare come dati certi), PS5 ha piazzato 11,971,256 milioni di console tra l'8 gennaio e il 10 dicembre del 2022. Una cifra superiore di oltre due milioni rispetto alle unità di Xbox Series X distribuite da Microsoft, pari a 9,491,372 milioni. Proprio a dicembre, VGChartz parlava di una differenza totale di 8 milioni di unità a favore della console Sony, di cui si stimavano 28 milioni di unità vendute (superate dai numeri ufficiali annunciati al CES 2023 da Jim Ryan).

Come al solito, vi invitiamo a prendere con le pinze questi dati. Microsoft non diffonde da diversi anni i numeri di vendita relativi alle sue home console, dunque risulta difficile fare un confronto totalmente a fuoco fra le due piattaforme.

Jim Ryan ha confermato che da oggi dovrebbe essere molto più semplice reperire una PlayStation 5 presso i rivenditori di tutto il mondo.