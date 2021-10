PS5: quanto hanno venduto le esclusive PlayStation come Demon's Souls e Ratchet & Clank?

Sony ha annunciato i dati di vendita di PS5 ma non solo perchè grazie agli ultimi risultati finanziari scopriamo anche quanto hanno venduto le principali esclusive PlayStation Studios negli ultimi anni.

God of War ha venduto 19.5 milioni di copie, numeri ribaditi anche in occasione dell'annuncio del porting per PC, Horizon Zero Dawn ha raggiunto quota dieci milioni e Marvel's Spider-Man ha toccato quota 13.2 milioni di unità vendute. Sul fronte PlayStation 5 il report finanziario cita i dati di vendita di Demon's Souls con 1.4 milioni di copie e Ratchet & Clank Rift Apart con 1.2 milioni da giugno al 30 settembre.

Non ci sono dati aggiornati per quanto riguarda Marvel's Spider-Man Miles Morales e Returnal, in quest'ultimo caso un precedente report parlava di circa 560.000 copie distribuite mentre il gioco dell'Uomo Ragno aveva toccato 6.5 milioni di unità, MLB The Show 21 aveva superato le due milioni di copie su tutte le piattaforme, compreso Xbox.

Non si tratta di numeri incredibilmente elevati per quanto riguarda le uscite su PS5 ma la scarsità di console disponibili sta ovviamente influenzando anche le vendite fisiche e retail dei giochi next-gen, la situazione è destinata a migliorare con l'arrivo di ulteriori scorte e con la sempre maggior diffusione della console.