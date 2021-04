PS5: quanto ha venduto in Inghilterra? Più di Dreamcast, Wii U e PS Vita messe insieme

Quanto ha venduto PlayStation 5 nel Regno Unito dal lancio ad oggi? Non abbiamo numeri precisi ma stando a quanto riportato da Christopher Dring (prestigiosa firma di GamesIndustry) la console Sony ha venduto in pochi mesi in Gran Bretagna più di Wii U, PlayStation Vita e Dreamcast messe insieme.

Le tre console citate non hanno riscosso particolare successo nel Regno Unito ed hanno faticato a vendere bene in Inghilterra, a quanto pare PlayStation 5 ha già piazzato più unità delle tre sfortunate piattaforme nel loro intero ciclo vitale. Chiaramente in mancanza di numeri precisi resta un dato interessante ma da contestualizzare, considerando anche che parliamo di epoche profondamente diverse tra loro, con il Dreamcast uscito alla fine degli anni '90 e Wii U e PlayStation Vita che hanno condiviso i primi anni '10, entrambe con tiepidi risultati per quanto riguarda le vendite.

Ad oggi le vendite di PS5 e PS5 Digital in Gran Bretagna dovrebbero ammontare a circa 500.000 unità, dati però estremamente indicativi e che potrebbero essere cresciuti notevolmente in queste ultime settimane, con l'arrivo di nuove scorte presso i principali rivenditori. Il Regno Unito oltretutto è uno dei paesi europei che maggiormente soffre la piaga degli scalper e dei bagarini, con console rivendute sul mercato secondario a prezzi anche raddoppiati in alcuni casi.