PS5: si è verificato un errore non identificato, come risolverlo?

Quando sorge qualche problema tecnico su PlayStation 5, solitamente appare a schermo un messaggio con un preciso codice d'errore che aiuta l'utente a comprendere quale sia la natura del problema. In alcuni casi, però, potrebbe verificarsi il fastidioso errore non identificato. Scopriamo di cosa si tratta e quali sono le possibili soluzioni.

Quando si presenta l'errore non identificato su PlayStation 5, significa che c'è un problema con il vostro account e, di conseguenza, è impossibile fare acquisti di qualsiasi tipo sul PlayStation Store. Il primo consiglio che possiamo darvi quando l'errore si manifesta, è quello di evitare di insistere nel tentativo di acquistare un gioco, un contenuto aggiuntivo, un abbonamento o un qualsiasi altro prodotto: ripetuti tentativi potrebbero far sì che l'account venga temporaneamente bloccato, impedendo di acquistare oggetti per qualche ora o addirittura per un intero giorno.

Prima di fare qualsiasi cosa, assicuratevi che non ci sia un VPN attivo, che le informazioni del metodo di pagamento associato all'account siano corrette e che il paese del PlayStation Store corrisponda a quello della carta. Aprite il PS Store da console, quindi portate il cursore sull'icona con i tre puntini in alto a destra e cliccateci sopra: selezionate Paese dello Store e fate in modo che le opzioni visualizzate siano corrette (in teoria, entrambe dovrebbero essere settate su Italia-Italiano). Se già è tutto impostato nel modo corretto, procedete con un ripristino delle licenze di PlayStation 5, così da avere la certezza che non sia quella la fonte del problema.

Nel caso in cui il ripristino delle licenze non dovesse dare i risultati sperati, provate ad effettuare l'acquisto in modo diverso. Anziché procedere direttamente con l'aggiunta del prodotto al carrello, procedete prima con l'aggiunta dei fondi all'account. Molti utenti sostengono che questa procedura abbia in qualche modo sbloccato il problema, sebbene non tutti siano riusciti a risolvere in questo modo.

Altri hanno invece risolto modificando l'indirizzo mail associato all'account, ma è improbabile che sia questa la causa del problema se non fate uso di indirizzi di posta elettronica temporanei o di dubbia provenienza.

Chi non dovesse riuscire a risolvere con nessuna delle soluzioni indicate, può provare a contattare Sony, procedendo nel frattempo con l'acquisto di carte prepagate su Amazon o altri portali autorizzati: riceverà così un codice da riscattare per aggiungere fondi al portafoglio e fare acquisti senza doversi preoccupare dei metodi di pagamento.

