PS5 verrà lanciata a metà novembre, dopo Xbox Series X: nuovo report

Agosto è quasi finito, e nonostante manchi poco al periodo delle festività, ancora non conosciamo la data precisa in cui PS5 e Xbox Series X arriveranno sugli scaffali. L'unica ad essersi sbilanciata è stata Microsoft, fornendoci un generale "novembre 2020", ma i giocatori chiedono informazioni più precise.

Dettagli che potrebbe averceli forniti un recente report della testata VGC, che afferma di essersi messa in contatto con fonti di vario genere, tra cui studi di sviluppo e rivenditori. Stando a quanto riferito, a Xbox Series X toccherebbe il compito di dare il via alla next-gen, arrivando sugli scaffali nella prima settimana di novembre. PlayStation 5, invece, sarebbe prevista a metà mese, in una finestra compresa tra il 13 e il 20 novembre.

Secondo VGC, non è ancora chiaro se PlayStation 5 verrà lanciata in contemporanea mondiale oppure seguirà il modello di distribuzione di PS4, che arrivò sugli scaffali statunitensi il 15 novembre 2013, su quelli europei il 29 novembre 2013 e su quelli giapponesi il 22 febbraio 2014. Al momento, in ogni caso, la seconda possibilità sembra essere quella meno probabile a causa delle difficoltà logistiche che ne deriverebbero in un periodo condizionato dall'emergenza sanitaria.

Ciò che è certo, è che il lancio sarà difficoltoso per entrambe le compagnie. La produzione delle console sembra procedere secondo i piani, ma potrebbero verificarsi dei problemi di distribuzione a causa del Coronavirus. A tal proposito, l'analista Daniel Ahmad di Niko Partners ha riferito: "Crediamo che Sony e Microsoft utilizzeranno le spedizioni aeree, che costano di più, per soddisfare la domanda quest'anno".