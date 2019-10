PS5 verrà svelata ufficialmente al pubblico ad aprile 2020?

Quest'oggi, senza alcun preavviso, Sony ha annunciato che PS5 verrà lanciata a Natale 2020. Per lanciare la bomba, Jim Ryan, CEO della compagnia giapponese, ha scelto le pagine di Wired, sulle quali ha anche svelato tante altre informazioni, come la presenza di un chip per il Ray-tracing e del lettore 4K, oltre che di un Dualshock 5 next-gen.

Mancano, tuttavia, ancora alcuni dettagli fondamentali: ad esempio, non conosciamo l'aspetto della console, né tantomeno il prezzo e la data d'uscita precisa. Quando potremo finalmente assistere al reveal ufficiale di PlayStation 5? Jim Ryan non ha toccato quest'argomento, ma la redazione di Gamepur ha affermato con una certa sicurezza che PS5 verrà presentato al pubblico durante un evento fissato nel corso del mese di aprile 2020. Il periodo ci sembra plausibile: PlayStation 4 venne svelata nel febbraio del 2013, molto prima dell'E3, e lanciata nove mesi dopo, a novembre. Tuttavia, per la certezza assoluta preferiamo attendere un cenno da parte di Sony.

Gamepur, dal canto suo, pur essendo sicura del periodo e del fatto che sarà un "evento grande", non sa cosa verrà effettivamente mostrato. In ogni caso, durante la presentazione di aprile 2020 s'aspetta di scoprire l'aspetto della console e del nuovo controller, oltre che informazioni sulla line-up di lancio di PS5 e la strategia per il primo anno di vita della stessa. Staremo a vedere.