PS5: un video concept si spaccia per il trailer ufficiale di PlayStation 5

Dal momento che Sony non ha ancora svelato l'aspetto di PlayStation 5, sono molti gli utenti che si dilettano nel realizzare dei concept della console next-gen di Sony. Molti sono piuttosto riusciti, e se ci seguite regolarmente sapete bene che di tanto in tanto ci piace condividerli.

Quello di cui vi parliamo oggi, tuttavia, è andato ben oltre: un giocatore, oltre ad aver creato un video concept di PlayStation 5, sta anche tentando di spacciarlo per il video di presentazione ufficiale della console! Il video è stato caricato su un canale YouTube che tenta di emulare quello istituzionale di Sony Interactive Entertainment sia nel nome, sia nel logo, che richiama quello ufficiale bianco e azzurro.

Parlando del concept in 3D vero e proprio, l'utente immagina una console di colore bianco, che può essere posizionata sia in verticale che in orizzontale, con due piastre di nere sopra e sotto, dalla quale emergono delle luci di colore blu. Il controller è ovviamente modellato sul DualSense di PS5 reale, che ci è stato presentato da Sony qualche settimana fa. Trovate il video in apertura di notizia: cosa ve ne pare di questo concept? Segnaliamo che di recente un utente ha anche provato ad immaginare il design del dissipatore di PS5!