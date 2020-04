PS5: I design amatoriali più belli e ispirati al look del DualSense

È quasi inutile ribadirlo, i giocatori di tutto il mondo non vedono l'ora di scoprire quale sarà l'aspetto definitivo di PlayStation 5 e dopo aver assistito alla presentazione del DualSense, il controller ufficiale della console di prossima generazione, l'hype è alle stelle.

In attesa di scoprire come sarà la console Sony, abbiamo raccolto in un video tutti i design più belli tra quelli creati dagli utenti nel corso delle ultime settimane. Di recente sono infatti apparse in rete tantissime nuove creazioni da parte degli artisti che, alla visione del DualSense, hanno provato ad immaginare quale sarà lo stile della macchina da gioco. Tra i design che vi proponiamo nel video troviamo anche quello che mescola la forma dei devkit a quella del controller, immaginando anche per la console un mix di bianco e nero in netto contrasto con quando visto nelle precedenti generazioni. Non manca nemmeno il render che prova ad immaginare PS5 come Xbox Series X.

Prima di lasciarvi al filmato con i vari design amatoriali di PlayStation 5, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche il video dedicato ai DualSense creati dai fan come quello di Cyberpunk 2077 e quello di Bloodborne.

A proposito di creazioni dei fan, avete già visto i render delle custodie eco-friendly per i giochi PS5?