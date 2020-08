PS5: in video tutto quello che sappiamo sulla retrocompatibilità

Nel corso del pomeriggio sono emersi degli interessanti dettagli sulla retrocompatibilità di PlayStation 5, la quale non supporterà tutti i giochi delle macchine appartenenti alle scorse generazioni, grazie ad una pagina del sito ufficiale Ubisoft.

Nel nostro nuovo video, appena pubblicato sul canale YouTube di Everyeye, approfondiamo la questione ed analizziamo tutti i dettagli attualmente noti circa la retrocompatibilità della console di prossima generazione Sony. Al momento sappiamo infatti che gli unici giochi supportati dalla console saranno quelli PlayStation 4, invece i titoli appartenenti alle precedenti generazioni non potranno essere giocati.

Ovviamente va precisato che, per quanto si tratti di informazioni ufficiali presenti sul sito Ubisoft, non sono ancora state pubblicate dichiarazioni in merito da parte di Sony, che fino ad oggi ha confermato esclusivamente la compatibilità con i titolo dell'attuale generazione.

Vi ricordiamo che, stando agli ultimi rumor, a breve potrebbe esserci un evento a porte chiuse dedicato al Ray Tracing di PlayStation 5 e al quale potranno partecipare esclusivamente gli addetti ai lavori. Pare inoltre che alcune funzionalità del DualSense di PS5 gli consentiranno di reagire in base ai suoni in game.