PS5: in video le vecchie esclusive Sony delle quali vorremmo un ritorno

Dall'arrivo sul mercato della prima PlayStation ad oggi sono state tantissime le serie che hanno fatto il proprio debutto esclusivamente sulla console Sony, ma alcune di queste non hanno più avuto un seguito e sono state dimenticate tanto dagli sviluppatori quanto dai fan.

Nel nostro nuovo video, appena pubblicato sul canale YouTube di Everyeye, cerchiamo di pensare a quali potrebbero essere le vecchie proprietà intellettuali di Sony perfette per un ipotetico ritorno su PlayStation 5. Tra le numerose serie che citiamo nel filmato troviamo gli immancabili Jak & Dexter, Sly Cooper e Medievil, il cui remake potrebbe aver rinnovato l'interesse da parte degli utenti spingendo l'azienda a seguire le orme di quanto fatto da Activision con la N.Sane Trilogy di Crash Bandicoot, alla quale seguirà il quarto capitolo.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche il lungo articolo dedicato alle esclusive PlayStation che vorremmo rivedere sulla console di prossima generazione Sony, a cura di Alessandro Bruni.

A proposito di esclusive, sapevate che secondo alcuni rumor Marvel's Spider-Man Miles Morales potrebbe non essere l'unica esclusiva a far parte della line up di lancio di PlayStation 5?