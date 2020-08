PS5: le voci sulla cattiva gestione del 4K sono solo una bufala

Nelle ultime ore ha iniziato a circolare sul web un rumor, messo in moto dall'insider Dusk Golem, riguardante una certa fatica da parte degli sviluppatori nel supportare il 4K su PlayStation 5. Sembra però che si trattasse solo di una bufala creata con scopi ben precisi.

A far crollare queste voci di corridoio e la credibilità dell'insider sono state le ricerche degli utenti, che hanno fatto venire a galla la verità, ovvero che a gestire l'account Twitter di Dusk Golem sono più persone (ipotesi che circolava sul web da giorni ma che non era mai stata confermata) le cui conoscenze in termini di anticipazioni sui videogiochi o in ambito tecnico sono pressoché nulle e si limitano ad alcune informazioni conosciute per caso su una vecchia build di Resident Evil 8. Insomma, qualsiasi vecchio tweet riguardante temi diversi dal survival horror Capcom (ad esempio quelli su Silent Hill) sono da bollare come fake.

A rendere ancor più assurda la situazione è la motivazione che avrebbe spinto uno degli utenti a diffondere queste voci: migliorare l'immagine di Xbox Series X in seguito ai recenti avvenimenti come il rinvio di Halo Infinite, i quali hanno messo in difficoltà la console Microsoft.

Sempre a proposito di rumor, vi ricordiamo che PS5 potrebbe montare un sistema di raffreddamento con metallo liquido.