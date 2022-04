PS5: il VRR arriva questa settimana, ecco i primi giochi che lo supporteranno

Assente all'interno dell'ultimo aggiornamento firmware della console, il Variable Refresh Rate sarà finalmente introdotto su PlayStation 5 a partire da questa settimana, come conferma un post appena pubblicato da Sony sulle pagine del PlayStation Blog.

Come spiega la casa nipponica, si tratta di una funzionalità in grado di migliorare sensibilmente l'esperienza di gameplay: "Su TV e monitor per PC compatibili con HDMI 2.1 VRR la frequenza di aggiornamento variabile sincronizza dinamicamente la velocità di aggiornamento del display con l’uscita grafica della console PS5. Ciò migliora le prestazioni visive dei giochi per PS5, riducendo al minimo o eliminando gli artefatti visivi, come ad esempio i problemi di frame pacing e lo screen tearing".



Sony conferma che i titoli già pubblicati su PS5 potranno ricevere un aggiornamento per il supporto al VRR, mentre i giochi che arriveranno in futuro potranno ovviamente presentare la funzionalità già al day one. Intanto, c'è già un primo elenco di titoli che riceveranno delle patch nel corso delle prossime settimane grazie alle quali potrete sfruttare il VRR. Di seguito la lista completa dei giochi coinvolti:

Astro’s Playroom

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Black Ops Cold War

Destiny 2

Devil May Cry 5 Special Edition

DIRT 5

Godfall

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Tiny Tina’s Wonderlands

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Tribes of Midgard

Il VRR verrà automaticamente attivato per i giochi che lo supportano se la console PS5 sarà collegata a un TV o a un monitor per PC compatibile con HDMI 2.1 VRR. Sarà possibile disattivare l'opzione in “Schermo e video” nelle impostazioni di sistema. Il VRR è disponibile anche per i giochi che non lo supportano nativamente: le prestazioni potrebbero ugualmente migliorare, ma se appariranno artefatti visivi e imperfezioni tecniche potrete tranquillamente disabilitarlo dalle impostazioni. Il VRR sarà disponibile nei prossimi giorni, quando arriverà un nuovo aggiornamento firmware di PlayStation 5.