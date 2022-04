PS5 VRR: da Resident Evil Village a Spider-Man, tutti i giochi compatibili

Sony ha annunciato l'arrivo del supporto Variable Refresh Rate su PlayStation 5, nella nostra guida vi abbiamo spiegato come attivare il VRR su PS5 ma quali sono i giochi compatibili? Ecco l'elenco dei primi titoli supportati, i quali richiederanno comunque un aggiornamento per sfruttare la frequenza di aggiornamento variabile.

Per godere del supporto al Variable Refresh Rate, i giochi già usciti per PS5 dovranno essere aggiornati tramite patch mente i titoli di prossima uscita "potrebbero includere il supporto VRR al momento del lancio" ma Sony non è stata chiara su questo aspetto e probabilmente la scelta verrà lasciata ai singoli sviluppatori e publisher. Al momento la lista dei giochi compatibili con il VRR su PlayStation 5 include Astro's Playroom, Destiny 2, Godfall e Marvel's Spider-Man, ecco l'elenco:

Astro's Playroom

Call of Duty Vanguard

Call of Duty Black Ops Cold War

Destiny 2

Devil May Cry 5 Special Edition

DIRT 5

Godfall

Marvel's Spider-Man Remastered

Marvel's Spider-Man Miles Morales

Ratchet & Clank Rift Apart

Resident Evil Village

Tiny Tina's Wonderlands

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Tribes of Midgard

Nel momento in cui scriviamo è già possibile scaricare l'aggiornamento VRR per Resident Evil Village Devil May Cry 5 Special Edition, Ratchet & Clank Rift Apart e Marvel's Spider-Man Miles Morales., aggiorneremo la lista non appena verranno confermati nuovi giochi.