PS5 vs PC da 500 dollari: chi vince? Il nuovo test spinge sul framerate

Il canale YouTuber Gamer Nexus ha pubblicato un video che mette a confronto PlayStation 5 con un PC della stessa fascia di prezzo, ovvero 500 dollari. Chi uscirà vincitore da questo nuovo test? Scopriamolo insieme.

Il PC oggetto della prova è stato equipaggiato con una CPU AMD Ryzen 3 3300x e GPU NVIDIA GeForce GTX 1060, quest'ultima sostituita all'occorrenza con una GTX 1070 Ti e una GTX 1080, in ogni caso componenti che hanno un costo complessivo inferiore ai 500 dollari.

Ma quali sono i risultati della comparativa? DiRT 5 in modalità Framerate Elevato gira a 119 fps su PlayStation 5 e 108.9 fps su PC con GTX 1080 mentre Borderlands 3 in Performance Mode registra un framerate di 130.3 fps su PC (con GTX 1070 Ti) e di 118.9 fps su PlayStation 5 mentre in Devil May Cry V Special Edition il framerate è ancorato a 108.7 fps su PS5 e 142.1 fps su PC con GTX 1060, in questo caso specifico la comparazione è stata effettuata con Ray-Tracing disattivo, visto che la NVIDIA GeForce GTX 1060 non supporta questa tecnologia.

Chiaramente video di questo tipo non devono essere presi come verità assoluta, si tratta di prove comparative basate su una configurazione quanto più vicina al prezzo di acquisto di PlayStation 5 ma anche in questo caso il concetto è molto sfumato dal momento che la console Sony può essere acquistata anche ad un prezzo più basso dei 500 dollari indicati, considerando che la Digital Edition costa 399 euro.