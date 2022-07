PS5 vs PS4: le esclusive a confronto nei primi due anni di vita delle console Sony

Un'illustrazione realizzata dall'utente Twitter MisterPixel riassume i primi due anni PlayStation 5 e PlayStation 4: quale delle due console Sony ha offerto le esclusive migliori nelle prime fasi del proprio ciclo vitale?

Dando un rapido sguardo all'immagine che vi abbiamo riportato in calce possiamo notare come, stando alla media voto di ognuna delle esclusive prese in considerazione, sia PlayStation 5 la vincitrice indiscussa di questo interessante confronto.

PlayStation 4 offrì certamente una ricca lineup guidata da Bloodborne, Driveclub, The Order 1886, Killzone Shadow Fall, Knack, InFamous Second Son, Until Dawn e altri ancora. Le opinioni su questi titoli furono generalmente positive, ma non si raggiunsero picchi di eccellenza, ad esclusione del capolavoro action in salsa lovecraftiana di FromSoftware.

Possiamo invece notare come su PlayStation 5 siano già arrivati dei titoli di assoluto spessore come Returnal, Ratchet & Clank Rift Apart, Demon's Souls Remake (che detiene peraltro la media voto più alta, precedendo Bloodborne), Horizon Forbidden West, e Marvel's Spider-Man Mile Morales. Tutto questo, senza contare gli imminenti arrivi di The Last of Us Parte I e God of War Ragnarok, di cui sappiamo finalmente la data di lancio.

Seppur ostacolata dalla crisi dei chip elettronici, PlayStation 5 ha insomma iniziato alla grande il suo ciclo vitale offrendo agli utenti Sony una notevole quantità di titoli da non perdere.