PS5 vs PS4: la scatola è enorme! Dimensioni a confronto tra le console Sony

Dopo che la stampa americana ha ricevuto PS5, in rete sono apparse le prime immagini della confezione della console nextgen di Sony e, con esse, degli scatti comparativi con la scatola di PS4 che confermano le dimensioni davvero enormi della prossima famiglia di sistemi PlayStation.

Mentre Geoff Keighley si è cimentato nel peso della confezione di PS5 utilizzando la bilancia del suo bagno (!!!), il Senior Editor di Engadget, Devindra Hardawar, ha colto al volo l'occasione offertagli dall'azienda tecnologico giapponese per comparare la scatola di PlayStation 5 con quella di PS4, rigorosamente nella sua versione "originaria" lanciata a fine 2013.

Nelle foto scattate da Hardawar spicca la differenza nella larghezza dell'enorme confezione di PS5 rispetto alla scatola di PS4, con un volume quasi doppio che sembrerebbe suggerire l'adozione di un packaging "generoso" con imballaggio studiato per proteggere nel miglior modo possibile l'hardware della console e i suoi pannelli rimovibili.

Se questo genere di curiosità a tema nextgen vi hanno "rotto le scatole" (scusate la battuta), sarete comunque felici di sapere che, dopo tanti mesi di attesa cadenzati dalle anticipazioni più disparate, mancano ormai poco all'uscita di PlayStation 5, prevista in Europa (e quindi anche in Italia) per il 19 novembre nella sua duplice versione con o senza lettore di dischi.