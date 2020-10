PS5 vs PS4: Sony punta a distribuire oltre 7 milioni di console next gen entro marzo 2021

I preordini di PS5 hanno superato PS4, segnando un incoraggiante traguardo in vista del lancio della console Sony di prossima generazione, atteso tra ormai poche settimane.

Nonostante problemi nel soddisfacimento della domanda da parte del pubblico in questa prima fase di commercializzazione, la dirigenza del colosso videoludico si è prefissata obiettivi ambiziosi per i prossimi mesi. Nel corso dell'ultimo incontro con gli azionisti, Hiroki Totoki, CFO di Sony, ha discusso del lancio di PlayStation 5. Quest'ultimo ha confermato come l'azienda punti a distribuire ben 7,6 milioni di console next gen entro il marzo 2021. Se raggiunto, il risultato supererebbe quanto realizzato da Sony nel corso dell'anno fiscale di esordio di PlayStation 4.



"Ci aspettiamo un lancio di PlayStation 5 in grande stile, - ha poi aggiunto Hiroki Totoki - grazie alla sua attrattiva line up software, alla forza del marchio PlayStation, al nostro preminente ecosistema di gioco, e alla nostra coesa community di appassionati". Per garantire il successo della console next gen, la dirigenza Sony intende puntare su di un maggiore coinvolgimento dell'utenza, da ottenere tramite grandi esperienze videoludiche per PS5 e il rafforzamento del network di servizi offerti da PlayStation.



In chiusura, vi ricordiamo che la console è giunta nella Redazione di Everyeye e che sulle nostre pagine potete già trovare le prime impressioni sul DualSense, con un'analisi di design e funzioni.