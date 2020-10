PS5 vs PS4, Sony punta a replicare il successo: più giocatrici e più aree geografiche

In vista dell'uscita di PlayStation 5, Jim Ryan, CEO di PlayStation, ha avuto modo di discutere di alcuni interessanti aspetti legati al lancio della console di prossima generazione.

Tra questi, ha trovato spazio la conferma da parte del colosso videoludico della volontà di eguagliare con PS5 il successo di PS4, hardware dimostratosi capace di vendere oltre 110 milioni di unità. Un obiettivo ambizioso, che la dirigenza Sony punta a raggiungere tramite molteplici strategie. Tra queste, trova sicuramente spazio sia la volontà di ampliare la base di appassionati sia una maggiore estensione della presenza del marchio PlayStation nel mondo.

"Molto del lavoro che abbiamo fatto con le protagoniste femminili nel gaming, - ha descritto Jim Ryan - lo vediamo assolutamente come qualcosa che determina e si traduce in un maggiore presenza demografica femminile all'interno della community PlayStation". A ciò, sottolinea il dirigente, si aggiungono poi considerazioni di carattere geografico: "La generazione PS4 ci ha visto compiere grandi passi in Germania e Medio Oriente, e penso ci sia ulteriore margine per progressi in entrambe queste aree. Ma allo stesso modo, penso all'Asia, - fuori dal Giappone - ha un grande potenziale per noi. Così come l'America Latina".



In attesa di poter mettere mano ai nuovi giochi in arrivo su PlayStation 5, ricordiamo che la console debutterà in Italia il 19 novembre.