PS5 vs PS4, da The Pathless a Miles Morales: la versione next-gen dei giochi pesa meno

Dopo avervi presentato tutti i dettagli sull'interfaccia di PS5, la Redazione di Everyeye continua nel proprio coverage legato alla console di nuova generazione di casa Sony.

Tra i numerosi dettagli interessanti emersi nel corso della nostra esperienza con l'hardware, segnaliamo un aspetto legato allo spazio occupato dai diversi giochi su PlayStation 5. Dedicando la nostra attenzione alle produzioni cross-gen, è infatti emerso come sovente il medesimo titolo richieda una minore memoria nella sua declinazione PS5 rispetto a quanto visto su PS4. Una condizione che coinvolge diverse produzioni, tra le quali Marvel's Spider-Man: Miles Morales (50 GB su PlayStation 5 e 52 Gb su PlayStation 4), e che si presenta con forza nel caso di The Pathless.

La creazione degli autori di Abzu occupa infatti circa 10,53 GB in versione PlayStation 4, mentre la versione PlayStation 5 richiede solamente 3,87 GB circa. Una riduzione dello spazio richiesto più che notevole, che rimane tale anche considerato i file di gioco di The Pathless archiviati su PS5 sotto l'etichetta "Altro". Come illustrato in sede di descrizione dell'entità dello spazio libero sull'SSD di PS5, la nuova console archivia infatti i dati di ogni titolo sotto due voci differenti, offrendo così una lettura meno immediata del volume di memoria disponibile nell'hardware. Un dettaglio complessivamente interessante, che vede una migliore ottimizzazione degli asset come capace di ridurre l'impatto dei giochi next-gen in termini di spazio richiesto.