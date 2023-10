PS5 vs PS5 Slim: SSD, lettore Blu-Ray e caratteristiche, quali sono le differenze?

La nuova PlayStation 5 Slim esiste davvero, Sony ha annunciato il redesign di PS5 in arrivo a novembre negli Stati Uniti. Ma quali sono le reali differenze tra il vecchio modello e quello nuovo? Abbiamo messo a confronto le caratteristiche tecniche di PS5 Standard Edition e PS5 Slim.

Le differenze principali riguardano l'estetica e ovviamente il peso e le dimensioni ridotte sul nuovo modello, quest'ultimo inoltre dispone di un SSD da 1 Terabyte contro gli 825 GB del modello attualmente in commercio. Il lettore ottico è estraibile nella nuova PS5 Slim mentre resta fisso nella PS5 Standard che abbiamo imparato a conoscere fino ad oggi.

PS5 Standard Edition

Peso 4.5 kg (3.9 kg Digital Edition)

Dimensioni 390mm x 104mm x 260mm (Digital Edition 390mm x 92mm x 260mm)

CPU x86-64-AMD Ryzen Zen 2 8 cores/16 threads 7nm AMD Zen 2 3.5Ghz (frequenza variabile)

GPU Custom RDNA 2 36 CUs 2.23GHz (Frequenza variabile)

Supporto hardware Ray-Tracing

Supporto fino alla risoluzione 8K con HDMI 2.1

Lettore 4K Blu-Ray fino a 100GB non removibile

10.28 Teraflops

16GB GDDR6 RAM

SSD 825 GB

Tempest 3D AudioTech

1 x USB Type-A Hi-Speed USB)

1 x USB Type-C Super-Speed USB 10GB/s

2 x USB Type-A Super-Speed USB 10GB/s

Nuova PS5 Slim

Dimensioni 358×96×216 mm (358 × 80 × 216 mm Digital Edition)

Peso 3,2 kg (2.6 kg Digital Edition)

Processore x86-64-AMD Ryzen Zen 2 8 Cores/16 Threads, frequenza variabile fino a 3.5 GHz

GPU basata su architettura AMD Radeon RDNA 2, accelerazione Ray Tracing, frequenza variabile fino a 2.23 GHz 10.3 TFLOPS

Memoria RAM GDDR6 16GB 448GB/s

SSD 1TB a 5.5GB/s

Lettore ottico Blu-Ray 4K fino a 100GB estraibile

Supporto 4K 120Hz, 8K, VRR HDMI 2.1

Audio Tempest 3D AudioTech

Porta frontale USB Type-C fino a 10Gbps

2 porte USB Type-A sul retro

Networking Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)Wi-fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Da sottolineare come le cover di PS5 non sono compatibili con PS5 Slim, inoltre lo stand verticale attualmente in vendita non è compatibile con la nuova PS5 e dovrà essere acquistato nuovamente al prezzo di 29,99 euro mentre il supporto per posizionare la console in orizzontale è incluso nella confezione.