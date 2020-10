PS5 vs Series X: Xbox UK prende in giro Sony sul cambio di posizione della console

Yasuhiro Ootori di Sony PlayStation ha messo a nudo PS5, smontandola pezzo per pezzo. Grazie al teardown abbiamo avuto modo di dare un'occhiata alla componentistica interna e alle porte posteriori, scoprire i segreti del sistema di dissipazione del calore e scoprire il procedimento per modificare la posizione da verticale ad orizzontale.

Quest'ultimo si è rivelato più complicato del previsto, dal momento che la forma particolare di PlayStation 5 ha costretto Sony ad adottare una base di appoggio, necessaria in entrambe le configurazioni. Per modificare la posizione da verticale ad orizzontale è necessario svitare una vite, rimuovere la base, depositare la vite in un alloggiamento apposito, estrarre il tappo per coprire il buco dove prima c'era la vite, ruotare il meccanismo per evitare che vada perduta, ed infine agganciare la base d'appoggio sul lato della console in modo da posizionarla in orizzontale (guardate il video in apertura per maggiore chiarezza).

Ebbene, questo particolare procedimento è finito nel mirino di quei mattacchioni dei responsabili social di Xbox UK, che per tutta risposta hanno spiegato che per cambiare la posizione di Xbox Series X è sufficiente un semplice movimento per poggiarla sul fianco, senza la necessità di una base d'appoggio. Una goliardica presa in giro, per la quale sono stati presi in prestito degli scatti di The Verge, come potete vedere in calce. Evidentemente, nonostante siano trascorsi 7 anni e un'intera generazione, in Microsoft non hanno ancora dimenticato il tutorial di Sony PlayStation su come scambiare i giochi usati...