PS5 vs Xbox Series: troppo presto per fare paragoni, per il team di Quantum Error

La redazione di Gamingbolt ha recentemente avuto il piacere di intrattenere una lunga ed interessante conversazione con Dakoda Jones e Micah Jones, entrambi sviluppatori di TeamKill Media attualmente impegnati nello sviluppo di Quantum Error.

Lo sparatutto sci-fi dalle atmosfere horror, come ormai noto, è destinato a popolare i cataloghi virtuali di PlayStation 4 e della futura PlayStation 5, per la quale sarà ottimizzato. In virtù di quest'ultimo elemento, i due sviluppatori hanno avuto modo di condividere interessanti considerazioni su DualSense e caratteristiche di PS5. Nel corso dell'intervista, tuttavia, vi è stato spazio anche per un inevitabile confronto tra la console Sony e la concorrente Xbox Series X.



L'approccio di Dakota e Micah Jones è stato piuttosto conservativo, con inviti ad attendere ancora qualche tempo prima di pronunciarsi sull'argomento. Sul fronte della GPU, ad esempio, i due sviluppatori hanno evidenziato come le due console presentino diversi tradeoff e quindi l'impatto concreto sule modalità di sviluppo next-gen sono al momento ardue da prevedere. "Troppo presto per fare confronti, sarà necessario attendere i giochi e le relative performance" è invece la replica offerta alla richiesta di un confronto tra le CPU di PS5 e Xbox Series X.



Sfruttare a pieno le funzionalità offerte dalle nuove console, proseguono Micah e Dalota Jones sarà del resto compito delle singole software house, con alcune che potrebbero guardare con occhio di riguardo al cross-gen ed altre che invece si dedicheranno sin da subito ai nuovi hardware. Sul fronte dell'SSD, infine, TeamKill Media ha affermato di non avere modo di esprimersi su quanto offerto da Xbox Series X poiché, appunto, il proprio team è impegnato in Quantum Error, gioco attualmente non destinato alla piattaforma Microsoft.



In chiusura, segnaliamo che durante l'intervista, TeamKill Media ha condiviso anche alcune sintetiche considerazioni sulla possibile uscita di Quantum Error su Xbox Series X e Nintendo Switch.