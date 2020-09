PS5 vs Xbox Series S: Sony spiega perchè ha scartato l'idea della console 'entry level'

Nel corso di un'intervista concessa ad AV Watch, il CEO di Sony, Jim Ryan, ha riflettuto sulla strategia nextgen dell'azienda nipponica e spiegato perchè, diversamente da quanto fatto dai progettisti Microsoft con Xbox Series S, ha scartato l'idea di una "versione entry level" di PlayStation 5.

L'amministratore delegato del colosso tecnologico giapponese esordisce affermando che "la prima cosa che vorrei precisare è che rispetto la decisione presa da ogni concorrente, così come rispetto le loro filosofie. Chiaramente, il prezzo è un fattore molto importante (per il lancio di una console nextgen, ndr). Rispettiamo le strategie portate avanti dalle altre società del settore. Tuttavia, siamo pienamente impegnati nella nostra strategia di PS5, crediamo nel lavoro che stiamo svolgendo e nei suoi effetti".

Sempre a detta del CEO di Sony, la creazione di una console a basso prezzo e con specifiche ridotte, come nel caso di Xbox Series S (che comunque non viene mai citato apertamente da Ryan nel corso dell'intervista), "è un qualcosa che non ha avuto grandi risultati in passato. Abbiamo considerato questa opzione e abbiamo visto quanto sia stato problematico gestire questa cosa. Sulla base delle nostre ricerche, è chiaro che le persone che acquistano una console vogliono continuare a utilizzarla per almeno quattro, cinque, sei o anche sette anni. Vogliono credere di aver comprato qualcosa che sia a prova di futuro e che non diventi obsoleto in due o tre anni".

Nel concludere il suo intervento, Ryan precisa che "gli utenti vogliono essere fiduciosi del fatto che, se decidono di acquistare una nuova TV, la loro attuale console sia in grado di supportare lo standard 4K della TV che desiderano".