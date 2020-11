PS5 vs Xbox Series X|S, dati sulle vendite: Sony in vantaggio in Spagna

Al momento non sono ancora stati diffusi dati ufficiali sulle vendite di PlayStation 5 e Xbox Series X|S da parte di Sony e Microsoft, ma dai singoli mercati nazionali iniziano a emergere alcune prime statistiche.

Numeri piuttosto dettagliati arrivano in particolare dalla Spagna, rilanciati dal noto analista Daniel Ahmad, da anni impegnato nell'attenta osservazione dei trend dell'industria dei videogiochi. Secondo quanto riferito, durante la prima settimana di messa in vendita, gli hardware di nuova generazione hanno ottenuto i seguenti risultati:

PlayStation 5 : per la console Sony si calcolano circa 43.000 unità vendute;

: per la console Sony si calcolano circa vendute; Xbox Series X e Xbox Series S: per le due nuove console Microsoft si calcolano, congiuntamente, circa 14.100 unità;

Con tali numeri, PlayStation 5 si aggiudica il miglior lancio di sempre per una console Sony in territorio spagnolo. In passato, PS4 aveva infatti totalizzato 38.000 unità, PS3 circa 35.000 e PS2 - ora superata - circa 40.000. La performance di Xbox Series X e Xbox Series S si qualifica invece come tendenzialmente in linea con quanto visto nelle precedenti generazioni con Xbox One e Xbox 360 che al lancio avevano totalizzato rispettivamente vendite per 15.000 e 14.900 unità.



Ulteriori dati nazionali sono di recente giunti anche dall'Estremo Oriente, con le performance di vendita di PS5 in Giappone.