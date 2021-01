PS5 vs. Xbox Series X: l'analisi sui consumi dell'NRDC premia la console targata Sony

Un recente report del Natural Resources Defense Council ha analizzato i consumi delle console next-gen mettendo in evidenza pregi e difetti di PlayStation 5 e Xbox Series X e individuando nella nuova piattaforma Sony la vincitrice della battaglia sul risparmio energetico.

Come si legge nel rapporto PlayStation 5 e Xbox Series X consumano molta più elettricità delle precedenti versioni quando si usano giochi espressamente pensanti per sfruttarne le caratteristiche next-gen. Tuttavia in retrocompatibilità e nell'utilizzo di applicazioni per lo streaming le nuove console si comportano molto meglio di PS4 e Xbox One. L'NRDC ha però sottolineato come la nuova console targata Microsoft non sia impostata di default sull'opzione di risparmio energetico: nella modalità "Instant On" infatti Xbox Series X utilizza ben 10 watt, livelli che potrebbero portare il consumo energetico extra oltre i 4 miliardi di kilowatt/ora entro il 2025, l'equivalente di un anno intero di produzione per una vecchia centrale a carbone. L'istituto ha terminato l'analisi invitando i vertici di Redmond a impostare di default la propria console sulla modalità a risparmio energetico, dato che 2/3 dei giocatori in media non cambiano le impostazioni manualmente.

Anche dal punto di vista dei controller NRDC ha premiato il nuovo DualSense e la sua batteria integrata, una scelta che salvaguarda l'ambiente più delle classiche batterie stilo scelte per l'Xbox Wireless Controller. Per finire, PS5 e Xbox Series X consumano a pieno regime tra i 160 e i 200 watt, più di un moderno Smart TV da 60 pollici.