PS5 vs Xbox Series X: l'analisi di GamesIndustry sulla next-gen

GamesIndustry ha pubblicato una prima analisi su PlayStation 5 e Xbox Series X, proponendo non tanto un confronto diretto tra i due hardware quanto una panoramica sulle strategie messe in atto da Sony e Microsoft all'alba della next-gen.

Matthew Handrahan ha analizzato attentamente le recensioni internazionali ed ha notato come nel caso di Xbox Series X/S le lodi siano state accompagnate anche da critiche, legate principalmente alla mancanza di una lineup di lancio next-gen. Microsoft di fatto ha puntato molto su Game Pass e retrocompatibilità, portando avanti la sua filosofia legata ai servizi, trascurando forse "l'effetto WOW" che ogni giocatore si aspetta in questi casi grazie alla presenza di nuovi giochi sviluppati ad-hoc per una nuova piattaforma.

Sony dal canto suo ha invece utilizzato un approccio più tradizionale se vogliamo, proponendo una lineup first party che include giochi cross-gen (pensiamo a Marvel's Spider-Man Miles Morales e Sackboy A Big Adventure) e un remake di un gioco molto popolare (Demon's Souls), oltre a produzioni indipendenti di minor impatto ma ugualmente capaci di attirare l'attenzione.

Matthew Handrahan afferma che "se state cercando un assaggio di next-gen, PS5 è l'unica soluzione possibile", ribadendo come Microsoft abbia voluto dare un senso di continuità al progetto Xbox Series X, puntando su un ecosistema ormai ricchissimo, mancando però l'obiettivo di "emozionare coloro che vivono intensamente il lancio di un nuovo hardware."