PS5 vs Xbox Series X: analista stima le vendite delle due console nel 2020

Piers Harding-Rolls, analista in forze presso Ampere Analysis, ha pubblicato sul New York Times le sue previsioni di vendita di PlayStation 5 e Xbox Series X/S nel corso del 2020, ora che entrambe le console sono disponibili nei negozi.

Secondo Harding-Rolls, PlayStation 5 muoverà circa cinque milioni di console entro la fine del 2020 mentre Microsoft si fermerà a 3.9 milioni di Xbox Series X/S vendute entro il 31 dicembre. L'analista non scende nel dettaglio delle sue previsioni ma si dice convinto che nel primo mese e durante le festività natalizie PS5 riuscirà a fare meglio di Xbox Series X/S a livello globale sopratutto per quanto riguarda territori come il Giappone e l'Europa, mentre le due console competeranno ad armi pari in Nord America.

Ovviamente si tratta solamente di una previsione e non di una verità assoluta, altri analisti hanno preferito non sbilanciarsi essendo forse troppo presto per fare previsioni accurate, considerando anche la difficile situazione globale dovuta all'emergenza Coronavirus.

PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital Edition sono ora disponibili in Nord America e altri territori chiave mentre arriverà in Europa il 19 novembre, Xbox Series X e Xbox Series S sono invece disponibili in tutto il mondo. Siete d'accordo con le previsioni di Piers Harding-Rolls oppure no? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.