PS5 vs Xbox Series X: Bloomberg ha le idee chiare su chi dominerà il mercato

Tae Kim, opinionista di Bloomberg, ha pubblicato un articolo di approfondimento su PlayStation 5 e Xbox Series X, analizzando la situazione legata al lancio delle due nuove console e ipotizzando alcuni scenari futuri.

Di fatto Tae Kim loda la strategia di Sony più conservativa e tradizionale, che ha permesso alla console di debuttare con una lineup software forse non ricchissima ma interessante e capace di catalizzare l'attenzione dimostrando sin da subito parte del potenziale di PS5. Microsoft invece come noto ha adottato un tipo di approccio più soft, proponendo solamente Yakuza Like A Dragon come esclusiva temporale next-gen per Xbox Series X/S e affidandosi per il resto a giochi multipiattaforma.

Nel 2021 secondo l'opinionista la situazione non cambierà molto e Tae sottolinea il fatto che "Microsoft non sia riuscita a preparare neanche un nuovo gioco per supportare il lancio di Xbox Series X/S", con riferimento al rinvio di Halo al prossimo anno.

Sony invece è stata più chiara riguardo anche la lineup futura, confermando che Gran Turismo 7 e Ratchet & Clank arriveranno nella prima metà del 2021 mentre Horizon Forbidden West debutterà nella seconda parte dell'anno. L'unico gioco MS confermato per il prossimo anno è invece il già citato Halo Infinite.

Secondo l'autore dunque la strategia di Sony si rivelerà maggiormente efficace per conquistare il mercato ma questo non vuol dire che Microsoft sia destinata a passare periodi bui, l'acquisizione di Zenimax e Bethesda garantirà alla casa di Redmond software di qualità e sicuro successo, sarà però necessario attendere qualche anno per vedere i frutti di questo sforzo.