PS5 vs Xbox Series X: le caratteristiche dei controller nextgen a confronto

Grazie alla presentazione ufficiale del controller di Xbox Series X e del DualSense di PS5, la community può finalmente ammirare nel dettaglio i due pad nextgen di Sony e Microsoft. Proviamo allora a riassumere le caratteristiche principali dei due controller che debutteranno sul mercato a fine 2020.

Non avendo ancora a disposizione la doppia scheda tecnica con le specifiche hardware dei due pad, ci affidiamo alle dichiarazioni condivise dai progettisti delle console di prossima generazione per sintetizzare tutte le funzionalità dei controller di PS5 e Xbox Series X.

Partendo dal recente annuncio del DualSense, apprendiamo ad esempio che il successore del DualShock 4 vanterà un nuovo design con doppia colorazione, una batteria interna ricaricabile con ingresso USB-C, un jack per le cuffie, un microfono integrato, un touchpad riadattato sulle forme del nuovo controller, un pulsante Create in sostituzione di quello Share e, sempre in merito al layout di pulsanti, dei grilletti adattivi e un feedback aptico che contribuirà a rendere più immersiva e "tattile" l'esperienza di gioco offerta dai titoli in arrivo su PlayStation 5.

Per quanto concerne invece il controller di Xbox Series X, i vertici della divisione Xbox di Microsoft hanno preferito mantenere un form factor analogo a quello del pad di Xbox One, mutuando però diverse tecnologie e soluzioni ingegneristiche dall'Xbox Elite Controller. Il nuovo pad della casa di Redmond offrirà perciò una migliore ergonomia, il supporto alla latenza dinamica di Xbox Series X, un vano per accogliere delle batterie, un ingresso USB-C, l'adozione dell'Xbox Wireless Protocol per ridurne la latenza ingame, un jack per le cuffie da 3.5mm, un tasto Share, dei trigger evoluti, un software per rimappare i pulsanti, la tecnologia Bluetooth Low Energy per un basso consumo e la possibilità di utilizzarlo anche su Xbox One e PC.