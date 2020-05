PS5 vs Xbox Series X: chi vincerà la console war? Ne parla l'ex EA Peter Moore

La redazione di PSU ha ripreso alcune dichiarazioni a tema nextgen dell'ex dirigente di EA Peter Moore che sono passate inosservate nel podcast dell'Inside Xbox con Geoff Keighley.

Il passaggio evidenziato dai giornalisti di PSU si riferisce alle dichiarazioni condivise dall'ex CFO di Electronic Arts in merito al possibile vincitore della console war che avrà ufficialmente inizio con l'avvento di PS5 e Xbox Series X, previsto per fine 2020.

Stando al celebre ex dirigente videoludico (e attuale presidente del Liverpool FC), c'è un preciso parametro da tenere in considerazione per capire quale console saprà uscire vittoriosa dalla guerra commerciale in arrivo nel corso delle prossime festività natalizie: "Cosa saranno disposti a fare i vertici di Microsoft e Sony nei primi tre anni del ciclo vitale [di PS5 e Xbox Series X] per raggiungere per primi il traguardo delle dieci milioni di console vendute? Il primo che riuscirà a tagliare il traguardo delle dieci milioni di unità vendute avrà vinto la console war".

L'esperienza maturata in questo settore da Moore, quindi, lo porta a condividere le parole pronunciate da Michael Pachter sulla necessità, sia per Microsoft che per Sony, di lanciare sul mercato PS5 e Xbox Series X ad un prezzo estremamente competitivo, in modo tale da creare una base installata sufficientemente ampia da garantire entrate continue attraverso la vendita dei giochi e dei servizi in abbonamento.