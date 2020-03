PS5 vs Xbox Series X: facciamo chiarezza sulla retrocompatibilità in video!

Il superamento della metà di marzo ha portato con sé un vasto assortimento di nuovi dettagli e ulteriori informazioni su quelle che saranno le feature supportate delle console di prossima generazione.

Tra i temi che hanno generato maggiore curiosità nella platea videoludica, figura sicuramente anche la retrocompatibilità. Come e in quale misura PlayStation 5 e Xbox Series X consentiranno al proprio pubblico di continuare a sfruttare i titoli pubblicati su console antecedenti? Sull'argomento sono recentemente giunti alcuni importanti aggiornamenti, sia da parte di Sony sia da parte di Microsoft. Di conseguenza, la Redazione di Everyeye ha realizzato un video appositamente dedicato al tema, col quale aggiornarvi su ogni dettaglio in merito. Come sempre, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oppure sul Canale YouTube di Everyeye.it: vi auguriamo una buona visione!



PlayStation 5 e Xbox Series X restano attese per gli ultimi mesi di questo 2020: al momento, infatti, il persistere dell'emergenza sanitaria connessa al Coronavirus/COVID-19 non sembra aver avuto un impatto sul periodo di commercializzazione dei nuovi hardware. In attesa di scoprire quali giochi ne accompagneranno il lancio, segnaliamo che in seguito ai reveal delle due console, diversi osservatori si sono espressi sulle potenzialità degli SSD di PS5 e Xbox Series X e sulla difficoltà di comparazione degli hardware Sony e Microsoft.