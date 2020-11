PS5 vs Xbox Series X: confrontiamo design, controller, UI, giochi e servizi

PlayStation 5 e Xbox Series X sono prossime al lancio, e la nostra redazione ha trascorso abbastanza tempo con entrambe da potersi fare un'idea ben precisa sui punti di forza e le criticità di entrambe le console di prossima generazione.

Dopo avervi proposto la recensione di PS5 e la recensione di Xbox Series X, abbiamo ben pensato di realizzare un testa a testa le due console, mettendole a confronto sulla base di cinque differenti parametri: estetica e ingegnerizzazione, controller, interfaccia ed esperienza utente, line-up di lancio e servizi.

Del primo punto ne abbiamo discusso a più riprese, sia tra le nostre pagine che sul canale Twitch di Everyeye, e sapete bene quanto la decisione sia combattuta. Microsoft e Sony hanno seguito approcci completamente diversi, ma alla fine abbiamo deciso di premiare lo sforzo della casa di Redmond. Per quanto riguarda controller, line-up di lancio e interfaccia utente vince Sony, mentre sul versante dei Servizi al momento è difficile fare meglio di Microsoft.

Per un'analisi più approfondita, e per scoprire nel dettaglio la natura delle nostre decisioni, vi invitiamo a guardare il video in apertura di notizia e a leggere lo speciale PS5 vs Xbox Series X curato da Marco Mottura. Tenete bene a mente che non si tratta di un giudizio inappellabile, bensì solamente di un'analisi della situazione al lancio.