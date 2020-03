PS5 vs Xbox Series X: la console Sony 'ha un hardware superiore', per le fonti di Schreier

In occasione del podcast tenuto da Kotaku dopo la presentazione delle specifiche tecniche di PS5, il giornalista Jason Schreier ha offerto il suo punto di vista sull'argomento e condiviso degli interessanti retroscena sulla reale potenza della console nextgen di Sony.

Riallacciandosi al confronto tra le specifiche di PS5 e Xbox Series X, e alla strategia comunicativa adottata dal colosso tecnologico giapponese per illustrare nel dettaglio le funzionalità e l'hardware della prossima console PlayStation, l'editor di Kotaku spiega che "sto ricevendo un sacco di messaggi da parte degli sviluppatori. Mi dicono che è stato un vero peccato (impostare la comunicazione sui TeraFlops, ndr), la PS5 ha un hardware superiore in tanti altri ambiti ma non sono stati in grado di far passare questo messaggio o semplicemente non possono parlarne adesso".

Sempre in merito alle specifiche di PS5 e XSX, Jason Schreier aggiunge che "ho sentito almeno tre persone diverse nelle ultime ore e tutti mi dicono che l'hardware di PS5 sarà superiore in molti modi diversi, nonostante quello che sembra emergere dalle schede tecniche mostrate da Mark Cerny".

Le fonti anonime citate dal giornalista di Kotaku contribuiscono così ad alimentare la discussione sorta tra i tanti appassionati di videogiochi che, osservando la doppia scheda tecnica di PS5 e Xbox Series X, stanno cercando di capire le reali potenzialità grafiche, le differenze prestazionali e i principali punti di forza o di debolezza delle console nextgen di Sony e Microsoft che usciranno a fine 2020.