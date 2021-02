PS5 vs Xbox Series X: quale console ha venduto di più? I dati di Ampere Analysis

Un nuovo report di Ampere Analysis analizza le vendite di PlayStation 5 e Xbox Series X/S dal lancio ad oggi, l'analisi sottolinea come la console Sony stia vendendo più della piattaforma Microsoft e fornisce qualche dato piuttosto interessante.

Xbox Series X/S avrebbero piazzato 2.8 milioni di console da novembre, circa 100.000 unità in meno rispetto a Xbox One che nello stesso periodo aveva raggiunto quota 2.9 milioni di pezzi. Sony ha invece venduto 4.2 milioni di PS5, numeri in linea con quelli di PlayStation 4 nello stesso lasso temporale.

Da notare come Ampere parli espressamente di console vendute ai consumatori, al contrario il più recente report di Sony parlava di 4.5 milioni di console PS5 distribuite ai rivenditori. Secondo l'analisi, PlayStation 5 avrebbe potuto vendere oltre cinque milioni di pezzi fino ad oggi in caso di scorte regolari. Ampere si aspetta che PS5 possa arrivare a quota 7.6/8 milioni di console vendute entro fine marzo superando le 7.5 milioni di PS4 distribuite al 31 marzo 2014.

Per quanto riguarda Microsoft, Xbox Series X sta fronteggiando gli stessi problemi di PS5 per quanto riguarda produzione e distribuzione tuttavia c'è da dire che per la casa di Redmond questo non è un problema dal momento che la compagnia sta focalizzando le sue risorse e l'attenzione dei consumatori verso il Game Pass.

Tra i due litiganti il terzo gode come si suol dire e Ampere sottolinea le ottime performance di Nintendo Switch con 26.3 milioni di console vendute durante il 2020.