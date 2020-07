PS5 vs Xbox Series X: la console war è inutile e dannosa, tuona Phil Spencer

Nella medesima intervista al Washington Post dove Phil Spencer ha discusso di giochi nextgen e prezzo, il capo della divisione Xbox di Microsoft ha criticato il concetto della console war ed esortato tutti gli attori dell'industria videoludica a porre i giocatori al centro della loro strategia.

Interpellato dal suo intervistatore a delineare quella che, a sui giudizio, dovrebbe essere la strada da percorrere per evolvere l'industria videoludica grazie all'avvento a fine 2020 delle console nextgen, Spencer ha spiegato che "l'idea che per far crescere l'industria ci sia bisogno di aziende che debbano avere successo e altre che siano destinate al fallimento non aiuta i giochi a raggiungere il loro massimo potenziale. Dovremmo essere tutti spinti ad aiutare l'industria videoludica a crescere nel suo complesso, affinché gli sviluppatori possano correre il minor numero possibile di rischi se decidono di spingere sull'innovazione".

Sempre in merito all'evoluzione dell'industria dei videogiochi e all'auspicio del superamento della cosiddetta console war, il dirigente della casa di Redmond sottolinea che "quando esce un grande gioco, dovremmo applaudirlo sia che esca su PC, PlayStation o Switch. Dobbiamo concentrarci su questo settore che amiamo e contribuire alla sua crescita, e dovremmo anche proteggerlo dai problemi che ha. Se dobbiamo investire le nostre energie, dovremmo spenderle per questo genere di cose e non per discorsi come 'il mio pezzo di plastica è migliore del tuo'. Non penso che sia una discussione produttiva".

Nei giorni scorsi, il massimo responsabile della divisione Xbox di Microsoft ha criticato il modello delle console con giochi esclusivi, sottolineando ancora una volta la necessità di pianificare un futuro dove gli utenti diventino il punto focale delle strategie di qualsiasi azienda attiva nell'industria videoludica.