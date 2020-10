PS5 vs Xbox Series X: per David Cage vincerà la console con migliori esclusive e servizi

Dopo aver manifestato il suo scetticismo su Xbox Series S, il boss di Quantic Dream, David Cage, amplia il discorso alla battaglia commerciale tra Sony e Microsoft con PS5 e Xbox Series X|S per spiegare che, dal suo punto di vista, non sarà la potenza delle console a determinarne il successo.

Discutendo dell'argomento con i giornalisti di WCCFtech, il CEO della software house che ha dato forma a Heavy Rain, Beyond Due Anime e Detroit Become Human spiega infatti che "a decretare il successo di una console sull'altra, più dell'hardware, sono i giochi in esclusiva. Ho lavorato con Sony per 12 anni, so bene che hanno alcuni dei migliori studi di sviluppo al mondo, come Naughty Dog, Guerrilla o Santa Monica. So anche che hanno dei franchise molto forti e una forte eredità consolidatasi negli anni, saranno molto difficili da sfidare ma Microsoft, di recente, ha fatto davvero molto per scendere in battaglia con più studi dalla sua parte".

Sempre a detta di Cage, nella battaglia commerciale delle console nextgen un altro elemento, oltre alle esclusive, giocherà un ruolo determinante per il successo dell'una o dell'altra famiglia di sistemi casalinghi, ovvero i servizi offerti all'utente: "Sembra che Microsoft abbia adottato una strategia commerciale molto aggressiva con il Game Pass, che potrebbe rendere la loro piattaforma più attraente. Anche l'offerta All Access, che racchiude sia il Game Pass che l'acquisto della console con abbonamento mensile, è una mossa molto intelligente. La battaglia per la supremazia del mercato delle console nextgen potrebbe riguardare anche i servizi in streaming in un prossimo futuro".